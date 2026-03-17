Van de Ven: “Dicono che non ci importi niente del Tottenham, non è così. Vogliamo cambiare le cose”

17/03/2026 | 16:04:47

Van de Ven ha parlato in conferenza stampa della delicata situazione vissuta dal Tottenham: “I giornalisti dicono cose che ti fanno pensare, del tipo che i giocatori sono disinteressati o non gliene importa niente della situazione attuale. L’unica cosa che posso dire è che non è vero. Sarebbe strano se un giocatore fosse nello spogliatoio ora e dicesse “Me ne andrò comunque”. Vogliamo solo cambiare le cose, e questa è la cosa più importante, è l’obiettivo principale per tutti. E se poi iniziano a circolare voci secondo cui ai ragazzi non importa più niente, è semplicemente frustrante per noi”.

foto sito tottenham