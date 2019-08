Van de Beek: “Il Real Madrid mi vuole, ma in questo momento penso solo all’Ajax”

Donny Van de Beek ha parlato in conferenza stampa, dell’interessamento del Real Madrid. Queste le parole del giovane centrocampista: “Sì, il Real è interessato a me, ma la gente va troppo di fretta. Non voglio parlare di quello che può succedere, ora sono solo concentrato sulla partita contro il Vitesse”.

Foto: Sito Ajax