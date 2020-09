Van de Beek: “Grazie all’Ajax. Non esiste un livello più alto del Manchester United”

Van de Beek, presentato nel pomeriggio al Manchester United, ha rilasciato brevemente una dichiarazione da nuovo giocatore dei Red Devils. Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare tutti all’Ajax. Sono cresciuto lì e questo club avrà sempre un posto speciale per me. Sono pronto per fare un nuovo step nella mia carriera e giocare ai massimi livelli. E non c’è un livello più alto dello United. Non vedo l’ora di sentire l’atmosfera dell’Old Trafford. Il Manchester ha alcuni fra i migliori centrocampisti al mondo e so che posso imparare da loro e portare le mie qualità, non vedo l’ora di far parte di questo progetto.”

Foto: twitter United