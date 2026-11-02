Van Bronckhorst: “Van Persie e Reiss ci saranno. Possiamo battere l’Inter”

02/11/2026 | 17:09:08

Le parole del tecnico del Feyenoord Van Bronckhorst in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter: “Van Persie e Reiss si sono allenati e faranno parte della squadra domani. Ho visto più partite dell’Inter, compresa l’ultima contro il Milan. Giocare contro loro è difficile, fanno un calcio simile al nostro. Hanno tanti infortunati, ma anche tanta qualità ed esperienza. L’Inter non ha paura di fare un blocco basso e poi aggredire alto, portano tanti giocatori in avanti e sono una squadra completa. Gli mancano alcuni calciatori, noi avremo le nostre possibilità per vincere la partita come è sempre successo. L’Inter di domani sarà diversa da quella vista con il Barcellona, ma sanno cosa fare in Champions League per andare avanti e avere successo. Domani dobbiamo giocare bene le nostre carte e provare a centrare un grande risultato. Fuori casa abbiamo faticato, mentre contro il Como abbiamo già vinto in casa, speriamo di poterci ripetere”.

Foto: X Feyenoord