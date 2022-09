Van Bronckhorst: “Napoli? Squadra di qualità, Kvaratskhelia è speciale”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, il tecnico dei Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha parlato in conferenza. Queste le parole del mister: “Osimhen è un giocatore forte, fisico, grande attaccante, ma ne hanno tanti, Simeone è diverso, Lozano non gioca sempre ma lo conosco molto bene dal PSV, è uno molto rapido. E’ più di due giocatori però, sono primi in Italia, è una squadra davvero di qualità.”

Riguardo a Spalletti e Kvaratskheila, ha detto: “Nome difficile (ride, ndr). Spalletti è un grande allenatore, le sue squadre giocano bene, hanno la sua impronta. Poi su Kvaratskhelia è forte, rapido, dobbiamo concentrarci molto su di lui, è uno speciale”.

Foto: Twitter Rangers