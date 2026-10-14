Van Bronckhorst: “Battere il Como è motivo d’orgoglio. In casa possiamo vincerne altre”

14/10/2026 | 22:09:43

Giovanni Van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa: “Vincere è sempre bello, gli avversari sono sempre diversi, ad ogni partita. Battere il Como è un motivo d’orgoglio. Sempre difficile giocare in Eredivisie, ma qui il livello è diverso e si vede perché il Como è arrivato qui. È importante la fiducia che c’è nel gruppo. Anche la qualità nel fare gol. Lo diciamo sempre che i calciatori devono arrivare e creare occasioni da gol. È bello guardare quello che succede in partite come quelle di oggi. Se vinci la metà delle partite puoi continuare a giocare in Champions. Qui verranno anche altre squadre più forti, ma in casa possiamo continuare. Bello vincere la prima qui però. Moussa? Difficile fermarlo, ha una velocità impressionante, ha sempre possibilità alta di fare gol quando rientra. Ha ottime qualità. Se vinci la metà delle partite puoi continuare a giocare in Champions. Qui verranno anche altre squadre più forti, ma in casa possiamo continuare”.

Foto: X Feyenoord