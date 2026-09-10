Van Bronckhorst: “Barcellona miglior squadra al mondo. Paragono Yamal a Messi e Ronaldinho”

10/09/2026 | 11:02:14

Giovanni Van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord e con un passato al Barcellona da giocatore, dal 2003 al 2007, non ha potuto fare altro che elogiare la forza dei blaugrana, dopo la manita inflitta ieri all’esordio in Champions League: “Se guardi il loro gioco, il Barça è attualmente la migliore squadra del mondo. Gli errori hanno un prezzo alto. Possiamo imparare molto dall’avversario, anche se siamo squadre molto diverse. C’è una differenza di livello. Il Barça può vincere questa Champions League. Yamal? Alla sua età ha già vinto tutto. I fan lo adorano. Può vincere il Pallone d’Oro. Lo paragono a Messi e Ronaldinho. Può vincerlo, ma la domanda è quando”.

Foto: Adnl