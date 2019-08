Van Bommel su Lozano: “L’infortunio? Non sembra nulla di grave”

Mark Van Bommel, allenatore del PSV, ha parlato dopo il successo per 3-1 sul Den Haag soffermandosi sulle condizioni di Hirving Lozano, obiettivo concreto del Napoli infortunatosi nelle scorse ore (domani – come raccontato – ci sarà un incontro con Mino Raiola). Queste le dichiarazioni del tecnico olandese: “Nel primo tempo ha subito un colpo alla coscia destra, poi nella ripresa ha avuto un altro scontro con la difesa che però è del tutto diverso rispetto al primo. Non sembra nulla di grave comunque”.

Foto: Twitter PSV