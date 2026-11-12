Van Bommel su De Bruyne: “Sarebbe perfetto per il PSV, ma deve decidere da solo”

12/11/2026 | 23:39:41

Il commissario tecnico del Belgio, Mark Van Bommel, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole sulle voci di mercato attorno a Kevin De Bruyne:

“De Bruyne al PSV? Deve prendere la decisione da solo. Lui non vive lontano da qui e penso che il calcio olandese gli si addica. Il suo stile di gioco offensivo e la sua voglia di giocare sempre a calcio gli si adattano perfettamente”.

Foto: sito RBFA