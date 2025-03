van Bommel: “Reijnders? Sta migliorando tanto, è un top player. Giocatore importante per il Milan”

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, Mark van Bommel , ex centrocampista rossonero, ha parlato così del connazionale Tijjani Reijnders: “Guardo molte partite del Milan, perché in Olanda ne trasmettono molte grazie a Tijjani Reijnders. Era un buon giocatore in Olanda ma sta migliorando partita dopo partita. È molto importante: fa gol, ma è molto importante perché gioca per la squadra ed è molto importante avere giocatori come lui. Ero un po’ come lui, non ero un top player ma ero molto importante per la squadra, così come Tijjani”.

Foto: twitter Royal Antwerp