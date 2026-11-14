Van Bommel: “Questa è un’Italia diversa rispetto alla prima partita. Lukaku? È sicuramente disponibile”

14/11/2026 | 15:28:20

Il commissario tecnico del Belgio, Mark Van Bommel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Questa è un’Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. Non sarà certo una partita facile. All’Italia basta un pareggio. Sarebbe un vantaggio per loro, anche se questo potrebbe generare dei dubbi: se spingere al massimo oppure aspettare e vedere cosa succede. Domani conta solo la vittoria, ma non è una finale che ti consente di vincere una coppa. E’ una partita importante che ci consentirebbe di continuare o no. È un test paragonabile ad altre coppe, una partita interessante da giocare sotto pressione. Lukaku? Si è allenato ieri e oggi a Tubeke, partecipando a tutte le attività. È sicuramente disponibile. Tutti sono in forma, anche Roméo Lavia è tornato”.

Foto: sito RBFA