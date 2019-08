L’allenatore del PSV Mark Van Bommel, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio contro il Twente. L’ex centrocampista del Milan si è soffermato sulla scelta di non inserire Lozano: “Ho scelto altri giocatori perché con loro avevo migliori possibilità di vincere. Non sto dicendo che Lozano non sia bravo, ma che preferivo avere altri calciatori in campo. Non avevo bisogno di Hirving”.

Foto: Twitter PSV