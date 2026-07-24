Van Bommel: “È un grande onore diventare il ct del Belgio. Daremo il massimo per aiutare questa squadra a migliorare”

24/07/2026 | 16:34:30

Il nuovo ct della Nazionale belga, Mark Van Bommel, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione calcistica belga. Queste le sue parole:

“È un grande onore diventare il commissario tecnico del Belgio. Vorrei ringraziare la Federazione calcistica belga per la fiducia riposta in me. Il Belgio ha giocatori eccezionali e un potenziale enorme. Insieme al mio staff tecnico, vogliamo costruire una squadra disciplinata, ambiziosa e abbastanza coraggiosa da competere con le migliori.

Il successo non è mai garantito, ma il duro lavoro, l’onestà e l’impegno sì. Daremo il massimo per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e a rendere orgoglioso il popolo belga. Non vedo l’ora di incontrare i giocatori, lo staff e i tifosi e di iniziare insieme questo nuovo capitolo”.

Foto: sito RBFA

