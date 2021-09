Van Basten: “van de Beek? Essere il 10 dell’Ajax è facile. Esserlo in Premier è complicato”

Marco van Basten leggenda del calcio olandese, ha parlato a Ziggo Sport in merito alle difficoltà di van de Beek all0 United.

Queste le sue parole: “Non è stata una scelta intelligente scegliere di andare a Manchester. Se dici di aver parlato con il Real Madrid e poi passi al Manchester United, stai puntando troppo su te stesso ma van de Beek non è così bravo. Essere il numero 10 dell’Ajax è molto più facile che essere un numero 10 in una big spagnola o inglese. In Olanda ricevi molto aiuto e hai opportunità, all’estero non è così”.

Foto: Sito FIFA