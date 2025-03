Van Basten sta con l’Atletico: “Il rigore di Alvarez era buono. L’Uefa deve risolvere queste cose”

Continua a far discutere la vicenda del rigore di Julian Alvarez che ha decretato l’eliminazione dei colchoneros dalla Champions League. A schierarsi con l’Atletico c’è stato anche Marco Van Basten, ex stella del Milan e del calcio olandese, che ha così scritto sui social: “Non sono un tifoso del Real Madrid o dell’Atlético, ma Julián Álvarez ha toccato la palla una volta. La UEFA ha l’obbligo di risolvere la situazione”, ha scritto in un post su Instagram. Un post accompagnato da due video del contestato penalty con diverse prospettive.

Foto: Instagram personale