Van Basten, la sua autobiografia “Fragile” diventa una serie tv

Dal campo al piccolo schermo. E’ questo il passaggio di Marco Van Basten. Infatti, la storia del campione olandese, dopo l’uscita della sua autobiografia “Fragile” raccontata da Erwin Schoon, diventerà adesso una serie tv “dal fascino internazionale” dice il produttore Dan Blazer della Hollands Licht, casa di produzione che ne ha acquistato i diritti. Oltre 100.000 copie vendute nei Paesi Bassi, la storia dell’ex Milan è pronta a entrare nelle case di tutti gli appassionati di calcio dopo l’esordio in Olanda. “Non avrei mai pensato di pubblicare un libro sulla mia vita, ed ora ne sono orgoglioso. Il fatto che diventerà una serie girata a livello internazionale mi sorprende ancora di più. Non vedo l’ora di vedere il risultato finale”, ha raccontato il calciatore come riportato dal Corriere dello Sport.

Foto: twitter fifa.de