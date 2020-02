Van Basten al veleno su Sacchi: “Non mi ha mai dato l’impressione di essere onesto nei rapporti umani”

Marco van Basten ha lasciato il segno al Milan ed il Milan ha lasciato un segno importante nella vita e nei ricordi di Van Basten. L’allenatore olandese si è raccontato in un’intervista rilasciata a 7, Corriere della Sera: “A Milano mi sentivo come se fossi parte della famiglia. Insieme abbiamo vissuto una vita intera. Mi avete visto nascere, come giocatore e come uomo. Mi avete visto crescere. E purtroppo avete visto la mia fine”.

Il Cigno di Utrecht ha parlato anche del rapporto con i suoi allenatori, raccontato nella sua biografica. Non riserva parole al miele per Arrigo Sacchi, sul quale va duro: “Non c’è mai stato feeling personale tra me e lui. Non mi ha mai dato l’impressione di essere onesto nei rapporti umani. Quando non era contento di come ci allenavamo, se la prendeva con i giovani, con i più deboli, che magari invece erano in testa a tirare il gruppo”.

Foto: Twitter Marco van Basten