Van Basten: “Aboliamo il fuorigioco per aumentare lo spettacolo del calcio”

Intervistato da Sky Sports.uk, Marco van Basten, ex leggenda del Milan e del calcio olandese e ex direttore tecnico della FIFA dal 2016 al 2018, dice la sua su come aumentare lo spettacolo del calcio, abolendo, tra le altre cose, il fuorigioco.

Queste le parole del cigno di Utrecht: “Sono sempre stato critico circa la regola del fuorigioco perché sono convinto che non sia una buona regola, è una norma che blocca lo spettacolo del calcio. Vorrei dimostrare che il calcio è possibile anche senza la regola del fuorigioco. Anzi sono convinto che il calcio sarebbe migliore senza il fuorigioco. Il calcio è un gioco fantastico, ma penso ancora che dobbiamo fare molto di più per renderlo migliore, più spettacolare, più interessante, più emozionante. Dobbiamo lavorare su questo punto. Senza fuorigioco difensori svantaggiati? Non è detto, sarebbe tutto diverso, ci si studierebbero altri metodi per marcare un avversario”.

Foto: Sito FIFA