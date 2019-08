Valzania alla Cremonese: tutto ok! C’è anche il via libera dell’Atalanta

Ieri sera a sorpresa vi avevamo parlato della forte irruzione della Cremonese per Luca Valzania, centrocampista classe 1996 in uscita dall’Atalanta e cercato anche in A. Tutto confermato, al punto che ora è arrivato anche il via libera del club nerazzurro dopo quello del diretto interessato. Ingaggio da 450 mila euro, ultimi dettagli e fumata bianca in arrivo.