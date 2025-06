Valverde: “Xabi Alonso si è inserito alla grande, sta portando le sue idee. Io mi trovo bene”

25/06/2025 | 15:15:41

Il centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Salisburgo.

Queste le sue parole: “Questa partita serve per affinare ciò che vuole il mister. Dobbiamo restare uniti, conoscerci meglio: sono arrivati nuovi compagni e sarà fondamentale prepararci al meglio per affrontare una sfida dura e importante”.

Dopo il successo contro il Pachuca, con tanto di gol e fascia da capitano al braccio, Valverde ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È un torneo nuovo, una bellissima esperienza. La passione dei tifosi del Madrid qui è impressionante e ci dà grande forza”.

Sul piano fisico, il centrocampista ha ammesso qualche difficoltà dovuta al clima estivo americano: “Fa molto caldo, ma è lo stesso per tutti. Contro il Salisburgo si giocherà di sera e questo ci aiuterà”.

Infine, parole importanti per il nuovo allenatore, Xabi Alonso, che ha preso il posto di Carlo Ancelotti: “Xabi mi dà fiducia, mi chiede pazienza, controllo e di attaccare gli spazi. Si è inserito alla grande. Per me è fondamentale sentire questo appoggio. Devo continuare a dare l’esempio ai miei compagni”.

Foto: Instagram Real Madrid