Valverde: “Vidal? Si allena bene, al resto ci pensa il club. Ma non partirà più nessuno”

L’Inter resta sempre in attesa sul fronte Arturo Vidal, individuato da tempo da Conte come il rinforzo ideale per il centrocampo nerazzurro. Interno, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde è intervento in conferenza soffermandosi sul futuro del cileno: “La denuncia di Vidal? Credo ci sia una differenza di valutazione per una questione contrattuale, ma non ritengo che questo possa incidere sull’aspetto sportivo. Si sta allenando bene come sempre, al resto ci penserà il club. Nelle questioni contrattuali ci sono sempre delle differenze di valutazioni. La questione verrà risolta internamente. Non credo che sia la prima volta che succede, nè sarà l’ultima. Non vedo nessun problema. Dopo la cessione di Aleña, non partirà nessun altro”.

Foto: Twitter personale Vidal