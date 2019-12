Valverde: “Vidal-Inter? Hanno fatto tutto i nerazzurri, io non so nulla”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato di Arturo Vidal e del suo possibile approdo all’Inter in conferenza stampa: “Vidal-Inter? Sono informazioni che non provengono da noi, ma dall’Inter. Hanno fatto tutto i nerazzurri. Loro sapranno cose che io non so. Il mercato non è ancora iniziato. Abbiamo tre partite prima della fine dell’anno. Vedremo se ci saranno operazioni convenienti per noi, poi decideremo”.