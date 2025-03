Valverde su Athletic-Roma: “Siamo convinti di poter rimontare”

Ernesto Valverde ha presentato in conferenza Athletic Bilbao-Roma in programma domani. “Dobbiamo vincere, un altro risultato non serve. Terremo conto del livello della Roma, ma abbiamo in mente solo la vittoria. Il pre-partita è la parte peggiore, quando arriverà il momento sei concentrato e sai già cosa fare. Non pensiamo più all’ultimo minuto della gara di Roma. Il recupero di Sancet? Difficile che sia della partita, ma vedremo nel pomeriggio. Abbiamo grande entusiasmo nel poter passare il turno domani, la gara sarà simile all’andata, loro hanno molte risorse. Abbiamo la capacità di rompere le linee, ma bisogna avere sempre il controllo. È possibile che venga convocato qualche ragazzo della squadra B. Sarà importante essere precisi sottoporta, dobbiamo segnare ma stare anche attenti agli avversari. E ovviamente non dobbiamo incassare gol. Quest’anno si è parlato troppo della finale, invece conta la partita successiva. Abbiamo l’ambizione di vincere tutto, ma affrontiamo squadre che hanno la stessa ambizione”.

Foto: sito Athletic