Valverde: “Sono disponibile a giocare ovunque. Darò sempre tutto per i miei compagni e per il Real Madrid”

29/09/2025 | 18:10:36

Il centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Kairat Almaty. Queste le sue parole:

“Giocare come terzino? Non sono nato per quel ruolo, non sono cresciuto imparando a fare il terzino, ma quando ci ho giocato sono stato orgoglioso di farlo bene. Mi è capitato di giocare da esterno e abbiamo vinto una Champions; ho giocato sia sulla fascia sia a centrocampo e abbiamo vinto una Champions… Non mi sento a mio agio da terzino, perché ho delle difficoltà, come chiudere dietro al difensore. Ho sempre giocato a centrocampo e ho avuto compagni che mi hanno dato molti consigli, ma è vero che da terzino ho fatto bene e ho sempre chiarito che sono a disposizione per qualsiasi decisione dell’allenatore. È strano che escano certe cose su di me, quando ho sempre detto che sono disponibile a giocare ovunque. Potete chiedere ai miei compagni e all’allenatore: non mi sono mai rifiutato di giocare in nessuna posizione e darò sempre tutto per i miei compagni e per il Real Madrid.”

Foto: Instagram Real