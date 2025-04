Valverde sfida lo United: “Serata storica. Vogliamo la finale”

30/04/2025 | 21:10:48

L’Athletic Bilbao, domani, sfida il Manchester United nella semifinale di andata di Champions.

Il tecnico degli spagnoli, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “L’obiettivo è ottenere un buon risultato in casa. Partiamo da 50 e 50 e dobbiamo giocare due buone partite per passare il turno; non vogliamo delusioni”.

I baschi dovranno rinunciare a Sancet, affetto da un infortunio al bicipite femorale: “Sarà fuori domani, ma per il resto vedremo”, ha detto a proposito del migior marcatore stagionale dei biancorossi, che potrebbe tornare a Old Trafford.

Ambizioni: “Tutto ciò che realizzo con l’Athletic ha un sapore speciale e le sconfitte sono amare perché è l’Athletic. Scaramanzia? Vorrei avere qualcosa che funzioni, ma non tutto va secondo i piani. Sarà una partita importante nella storia del club”.

L’avversario: “È una squadra forte sui calci piazzati, e con i giocatori offensivi che hanno, come Bruno Fernándes, hanno molte risorse. Hanno grandi singoli e una grande squadra. Lo United è una delle squadre più importanti della Premier League, fu in grado di vincere una Coppa dei Campioni in un minuto. Non so chi sia il favorito ma nessun risultato garantirà la qualificazione“.