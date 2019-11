Valverde: “Pallone d’Oro al migliore, quindi a Messi. Il futuro di Vidal? A gennaio vedremo”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico. Questi i passaggi più significativi: “Pallone d’Oro? E’ un premio da dare al miglior giocatore, quindi bisognerebbe darlo sicuramente a Messi. Le parole di Vidal? Non capisco se stia cercando cerchi di farmi pressione o è stata una sua riflessione personale. In ogni caso non siamo ancora in periodo di mercato, quando inizierà vedremo. Sapeva che sarebbe arrivato in una squadra che ha vinto Liga e Coppa, ma ha comunque trovato il suo spazio”.

