Valverde: “Non sono al top fisicamente, ma bisogna sempre andare in Nazionale”

10/11/2026 | 15:34:23

Federico Valverde, capitano del Real Madrid e della Nazionale uruguaiana, sta disputando l’ennesima stagione da urlo. José Mourinho lo ha impiegato come mezz’ala, ala offensiva e terzino destro, preferendolo a Dumfries e Alexander-Arnold, a testimonianza della sua sempre apprezzata duttilità. E, nonostante la forma fisica non sia delle migliori, ha deciso di accettare la chiamata della Nazionale senza esitazione, come raccontato ai diversi media presenti in aeroporto, presenti ad accoglierlo a Carrasco: “Avevo già avuto un infortunio prima della convocazione precedente, ho ancora fastidio e non sono al 100%. Ma bisogna sempre venire in Nazionale. È sempre bello essere qui e vivere la quotidianità con il gruppo, conoscere il metodo dell’allenatore. Sono anche felice di poter godere di un idolo come Diego Forlán da allenatore, con cui ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio come compagno di squadra al Peñarol. Cercherò di sfruttare al massimo ogni giorno”.

Foto: Instagram Real Madrid