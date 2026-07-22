Valverde: “Mourinho? È una persona speciale da cui posso imparare molto. Spero che sia una grande stagione”

22/07/2026 | 18:30:38

Il capitano del Real Madrid, Federico Valverde, ha parlato delle sue prime impressioni sul nuovo progetto tecnico a Real Madrid TV. Queste le sue parole:

“Mourinho? Non vedo l’ora di imparare da lui, di ascoltare ogni suo consiglio e di trarre il massimo da ogni secondo o minuto di ogni allenamento che condividerò con lui e il suo staff. Cercherò di imparare e crescere come persona e come calciatore. È una persona speciale da cui posso imparare molto. Spero che sia una grande stagione. Essere il capitano? Sono molto emozionato e onorato. Ogni volta che qualcuno mi ferma per strada o nella mia cerchia di amici me lo dice, e questo mi riempie davvero di orgoglio ed emozione. Penso a tutto quello che è successo: le cose belle, quelle brutte… Ed è arrivato il momento di essere il primo capitano. Ho imparato tantissimo da tutti i compagni di squadra che sono stati capitani qui. Mi hanno sempre dato un supporto incredibile e userò tutto questo per crescere insieme allo staff tecnico. Se sono entusiasta per la nuova stagione? Non solo io, ma tutta la squadra. Quello che desideriamo di più è vincere titoli quest’anno, rendere felici i tifosi del Real Madrid, vivere un anno ricco di successi e far sì che siano orgogliosi di noi”.

Foto: Instagram Real Madrid