Valverde: “Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Coutinho e Vidal…”

Al termine della gara contro il Napoli, l’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa:“Torniamo a casa con la consapevolezza che nell’ultimo impegno prima della Liga abbiamo mostrato, in prospettiva, ciò che la squadra dovrebbe essere in grado di fare in campionato. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra e il suo equilibrio in campo. Coutinho e Vidal? Li vedo come gli altri. Devono rimettersi in forma perché si sono aggregati al gruppo più tardi per la Copa América. L’anno scorso sono stati importanti ma adesso c’è più concorrenza e devono impegnarsi ancora di più per trovare posto in squadra”.

Foto: Mundo Deportivo