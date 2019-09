Valverde: “Messi? Nulla di grave per Messi, ma non so quando tornerà”

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Getafe: “Sono una squadra rocciosa, lo scorso anno abbiamo sofferto nonostante una buona partita. Tendono a concedere poco. Messi? Non so per quanto starà fermo, noi speriamo che presto possa tornare in squadra. Non è nulla di grave, è solo una piccola elongazione e nella prossima settimana poi valuteremo meglio. Ci mancherà un giocatore decisivo ma abbiamo risorse per poter gestire la sua assenza. Ansu Fati? Vorrei che giocasse con la selezione Under 21 e non andasse al Mondiale Sub-17. Ma solo perché in questo caso lo avremmo per meno tempo e credo che invece sia importante che stia qui con noi. Vidal? Non so cosa accadrà in futuro, abbiamo tanti giocatori a centrocampo, e tutti loro sapevano di questa situazione. Purtroppo ancora non ho trovato la formula per giocare con undici centrocampisti assieme”.

Foto: Barcellona Twitter