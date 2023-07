Valverde: “Mbappé? Uno dei migliori. Sono pronto a qualunque cosa accada”

Federico Valverde, autore di una doppietta nell’amichevole che il Real Madrid ha vinto contro il Milan, nel post partita ha risposto ad alcune domande della stampa. Gli è stato chiesto anche di Kylian Mbappé, ecco le sue dichiarazioni riportate da AS: Mbappé: “C’è poco che posso dire. Mbappé è uno dei migliori al mondo. Non adesso, lo sarà per molti anni. Da tifoso mi diverto a guardarlo giocare. Sono pronto a qualunque cosa accada”.

Foto: Instagram Real Madrid