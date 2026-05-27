Valverde: “La lite con Tchouameni? Ostacoli che ti migliorano, spero di diventare un capitano migliore al Real”

27/05/2026 | 16:00:04

Federico Valverde ha parlato a El Chiringuito, tornando sulla lite vissuta con Tchouameni: “Mi sento molto bene, ho avuto il sostegno di tante persone e l’affetto dei tifosi. Anche il sostegno del club. A volte bisogna superare questi piccoli ostacoli nel calcio, nella vita. Si impara a crescere come persona. Tutto questo mi renderà un capitano migliore negli anni a venire e spero di poter difendere ancora una volta i colori del Real Madrid”.

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