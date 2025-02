Valverde in vista del City: “Vogliamo rendere la serata indimenticabile”

Federico Valverde ha accompagnato Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Manchester City: “Sappiamo quanto sia importante vincere domani ed essere concentrati. Si cerca sempre di dare il massimo, ma l’importante è il gruppo, che tutti stiano bene e che lavorino in attacco e in difesa. Poi bisogna avere fortuna. Cercheremo di rendere questa serata indimenticabile per tutti i tifosi del Real Madrid e di avvicinarci un po’ di più al titolo più bello di tutti”.

Foto: Instagram Real