Valverde: “Era da tempo che non mi divertivo così tanto. La mia miglior partita di sempre per gol segnati”

11/03/2026 | 23:57:13

Federico Valverde ha parlato a Movistar dopo la tripletta messa a segno contro il City: “È stato incredibile. Chiunque sognerebbe una serata come questa. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra che mi sostengono con tanta determinazione, dandomi la sicurezza di essere ambizioso e determinato. Grazie anche allo staff, che ci ha guidato in questa stagione. La mia miglior prestazione di sempre? Certamente in termini di gol. Mi sono divertito tantissimo oggi, era da un sacco di tempo che non mi divertivo così”.

foto x real madrid