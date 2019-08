Valverde: “Coutinho è un nostro giocatore. Neymar…”

Dopo il successo in amichevole contro il Napoli a Miami (2-1), il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato della situazione Neymar e Coutinho: “L’ultima volta in questo stadio ho dovuto rispondere a domande su Neymar e adesso nuovamente. Non sappiamo cosa succederà. Gioca in un’altra squadra e non parliamo di giocatori di altre squadre. Il Real Madrid? Un giorno si dice una cosa, l’indomani un’altra. Coutinho? Non sappiamo cosa succederà. È un giocatore nostro che ci ha aiutato molto e speriamo che continui a farlo. Non ho modo di pensare al contrario”.

Foto: Mundo Deportivo