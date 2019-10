Valverde: “Contro l’Inter è una gara da vincere. Messi? È in dubbio, ma non rischieremo”

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: “Hanno cambiato tanto, sia giocatori che allenatore, e hanno avuto un inizio spettacolare, vincendo tutte le partite. Ci aspettiamo una gara dura. Il riferimento dello scorso anno è relativo: questa è un’altra Inter. Ha l’aspetto e la solidità del suo allenatore, sarà dura segnare contro di loro ma per noi è una gara da vincere. Per gli infortunati dobbiamo aspettare l’allenamento. Ieri Dembele ha fatto solo una parte di seduta, mentre Messi un po’ più di mezza. Vedremo se oggi potrà farla tutta, ma non so se alla fine potremo contare su di loro oppure no. Quel che è certo è che non correremo rischi. Ovviamente non posso essere contento dei tanti infortuni, ma è una cosa fortuita, non mi preoccupa. Griezmann lo vedo meglio a sinistra o al centro, a destra abbiamo altri giocatori. Quando inizi la stagione hai sempre l’obbligo di vincere, altrimenti vengono fuori i problemi. E noi abbiamo la squadra per poter vincere tutto, anche se a volte ci si riesce e altre no. Noi giochiamo in casa e siamo una squadra affidabile. Io non so chi sia favorito domani e non mi interessa, ognuno pensi ciò che vuole. Noi però abbiamo l’obbligo di vincere e ci proveremo. Credo che sarà una partita bella e interessante“.

Foto: Mundo Deportivo