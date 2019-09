Valverde carica il Barça: “Non possiamo fallire. Messi? Sta tornando quello di sempre”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga con il Girona: “Lontano dal Camp Nou non stiamo ottenendo buoni risultati, ci sta risultando difficile. Non abbiamo vinto le due gare che abbiamo giocato in trasferta in campionato. Non possiamo fallire. Ansu Fati al Mondiale U17? Ancora non l’hanno convocato, vediamo cosa succederà. Sarebbe un contrattempo perché si sta inserendo proprio ora nella nostra squadra. Messi? Lo vedo bene. Mettendo minuti nelle gambe tornerà a darci tanto come ha sempre fatto”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona