Valverde: “Abbiamo dominato, meritavamo di andare in finale. Il mio futuro? Penso a fare il mio”

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid in semifinale di Supercoppa spagnola: “Abbiamo dominato la partita, quando sembrava che l’avessimo in pugno, l’Atletico l’ha ribaltata. Meritavamo di andare in finale. Loro hanno avuto una grande reazione, c’è poco da discutere. Il mio futuro? Gli allenatori si muovono sempre, l’instabilità è permanente. Siamo sempre appesi al risultato, io penso a fare il mio dovere”.

Foto: Barcellona sito ufficiale