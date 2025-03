Valverde, 200 presenze in Liga con il Real: “Grande traguardo. Gli obiettivi sono sempre quelli di vincere”

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club, dopo aver festeggiato le 200 presenze in Liga con i blancos.

Queste le sue parole: “È un onore continuare a giocare per la migliore squadra del mondo. Ringrazio la mia famiglia, i miei compagni di squadra e i tifosi. L’importante era vincere: è stata una partita un po’ noiosa ma dovevamo ottenere i tre punti, preparandoci a quello che verrà in Champions League. Siamo ancora in testa alla classifica, personalmente sono felice e mentalmente sereno. Con l’aiuto dei medici e dei fisioterapisti possiamo recuperare, lavorare e crescere. Daremo sempre il 100% con la squadra”.

Foto: Instagram Valverde