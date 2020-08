Valoti-Toro dal 2 luglio. Rodriguez domani. Sepe e gli altri obiettivi

Il Torino punta Valoti: così titolammo il 2 luglio, evidentemente una scelta precisa del direttore sportivo Vagnati che lo aveva avuto a Ferrara. E’ trascorso più di un mese, Valoti resta un obiettivo sempre più concreto di un Torino molto attivo. Domani l’incontro per chiudere Rodriguez, per la porta il preferito è Sepe, per il centrocampo piace molto Linetty ma va seguita anche la pista Biglia che piace a Giampaolo. E ci sarà un investimento in attacco, gradimento per Pinamonti (nel mirino anche della Juve) e seguita qualche pista all’estero.

Foto: profilo twitter Spal