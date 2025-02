Valoti: “Anche alla Cremonese voglio confermare la doppia cifra”

A parlare in conferenza stampa, al termine dell’allenamento odierno, è stato Mattia Valoti. Queste le sue parole in vista della gara contro il Cesena: “Nelle ultime tre stagioni di Serie B sono sempre andato in doppia cifra ed è una caratteristica alla quale sto cercando di dare continuità. Anche a Cremona sto cercando di far emergere questa mia attitudine. Sono riuscito ad andare a segno l’altro giorno e spero di poter dare ancora un grosso contributo in termini realizzativi. Stroppa lo conosco bene perché mi sono allenato a Monza per un anno con lui. Il mister mi collocava come mezzala sinistra o destra, ma anche nella posizione di trequartista. Cesena? Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e che ha dimostrato di poter stare benissimo in questo campionato. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati fino all’ultimo perché sappiamo la grande importanza di portare a casa tre punti”.

FOTO: X Cremonese