Vallejo rimonta contro il Levante e regala la vittoria al Valencia. Tutti i risultati di Liga

Si è chiuso, in attesa dei recuperi Barcellona-Elche, Real Madrid-Getafe e Atletico Madrid-Siviglia, il primo turno della nuova stagione di Liga. Stasera è andata in scena la sfida, ricca di gol, tra Valencia e Levante: 4-2 il risultato finale, con i padroni di casa costretti a rincorrere gli ospiti per due volte. Alla doppietta di Luis Morales, rispondono Gabriel Paulista e Maximiliano Gomez. Vallejo regala la vittoria ai suoi, segnando una doppietta al 75’ e al 95’.

Nelle altre partite, dopo quelle di ieri, il Betis vince in casa del Deportivo Alavés: 0-1, gol dell’ex Fiorentina, Cristian Tello. Nel pomeriggio, Michel Herrero e Roberto Lopez siglano l’1-1 tra Real Valladolid e Real Sociedad. È 1-1 anche tra Villareal e Huesca. Le firme sul tabellino sono di Pablo Maffeo, al 42’, e di Moreno su rigore, al 68’.

Questi tutti i risultati: Eibar-Celta Vigo 0-0; Granada-Athletic Bilbao 2-0; Cadide-Osasuna 0-2; Deportivo Alavés-Real Betis 0-1; Real Valladolid-Real Sociedad 1-1; Villareal-Huesca 0-1; Valencia-Levante 4-2

Foto: Twitter Liga