Valle: “Fabregas è un vincente, punta al massimo. Mi pesa non aver ancora segnato”

12/03/2026 | 12:00:58

Alex Valle, esterno del Como, si è raccontato in una intervista concessa a La provincia di Como, nella quale ha parlato della sua avventura: “Il nostro allenatore ha fatto tante esperienze all’estero, la sua caratteristica è aver lavorato dove l’obiettivo era sempre la vittoria. È un vincente e punta sempre al massimo. Questa cosa che non ho ancora segnato però mi pesa un po’, vorrei farli. Con l’Inter ne ho sbagliato uno, è stato quasi una sorpresa il pallone che sbucava”.

foto x como