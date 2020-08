Valladolid, una persona positiva al Covid-19. Il comunicato

Non si fermano i casi positivi in Spagna. Adesso anche il Valladolid, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che una persona è risultata positiva al test del coronavirus. Il club, ha isolato il caso attivando i protocolli sanitari. Questa la nota della squadra: “Il Real Valladolid presenta un risultato positivo nella PCR e nei test sierologici effettuati sul proprio staff e sui membri della prima squadra, prima del rientro in allenamento. Questa persona è stata isolata a casa ei risultati sono stati comunicati alle autorità sanitarie, LaLiga, la Federcalcio spagnola reale e il Consiglio sportivo superiore. Il Club è in costante contatto e coordinamento con queste entità e collabora strettamente con il Servizio di epidemiologia della Junta de Castilla y León e il Responsabile del monitoraggio della sorveglianza epidemiologica (RESE) della Zona sanitaria di base a Valladolid per preservare la salute di tutte le persone coinvolte, compresi i contatti stretti per ciascuno dei risultati positivi.”

Foto: twitter Valladolid