Valladolid, ufficiale il prestito di Javier Sanchez dalla cantera del Real Madrid

Il Valladolid ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Javier Sanchez, centrale classe 1997 proveniente dal Real Madrid Castilla, la squadra B dei blancos. Il giocatore si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione. Questa la nota del Valladolid: “Il club rinforza la squadra per la prossima stagione che inizierà tra poco più di tre settimana. L’ultimo rinforzo è il centrale madrileno Javi Sanchez, che arriva dal Real Madrid e arriva al Real Valladolid con la formula del prestito”.

Foto Twitter Valladolid