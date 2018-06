Valietti-Radu al Genoa e Salcedo all’Inter: siamo in dirittura

La sorpresa era quella di ieri sera, con l’irruzione a sorpresa (che vi abbiamo raccontato) del terzino Valietti nei discorsi tra Inter e Genoa. E con lo stand-by per il centrocampista Emmers, l’Inter intende fare riflessioni. Confermati Radu alla corte di Preziosi e Salcedo all’Inter, come anticipato giorni fa. Radu inizialmente doveva essere una trattativa isolata, poi per il gioco di plusvalenze c’è stato il coinvolgimento degli altri talenti. Poco fa riunione tra Inter e Genoa, trattativa che procede spedita, siamo in dirittura. Valutazione – nel caso dei due nerazzurri in uscita – ben oltre la doppia cifra. Nell’operazione sarà inserito anche il centrale difensivo Laurens Serpe, classe 2001, pronto a trasferirsi in nerazzurro.

Foto: sito ufficiale Avellino