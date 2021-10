Valeri e Doveri, addio alle gare internazionali: “Giusto dare spazio ai giovani”

Paolo Valeri e Daniele Doveri, entrambi 43 anni, a partire dal 2022 non saranno più arbitri internazionali. Lo hanno annunciato in una nota pubblicata sul sito dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Le parole di Valeri: “Visto il mio rendimento avrei potuto andare avanti un altro anno. Credo di essere nella classifica di rendimento tra i primi dieci arbitri internazionali. Però ho accettato di fare un passo indietro perché comunque un mio percorso si stava avviando alla fine. Ed era giusto dare un’opportunità a due ragazzi promettenti di iniziare la loro crescita”. Sulla falsa riga il commento di Doveri: “Sono stati anni densi di emozioni sia a livello tecnico sia umano. Sono veramente felice di aver potuto fare questo percorso e ringrazio di cuore chi ha creduto in me. Sono convinto che oggi sia giusto dare la possibilità a chi è anagraficamente più giovane di poter vivere le mie stesse emozioni e di regalare loro la possibilità di sognare in grande”.

Per i due fischietti, tuttavia, il futuro è già ben definito. Infatti, inizieranno una nuova avventura in qualità di Video Match Official.