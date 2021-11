Valentino Rossi si ritira. Il saluto dell’Inter in una foto con Materazzi e Julio Cesar

Sarà una domenica 14 novembre 2021 da ricordare per lo sport italiano. La leggenda del motociclismo, Valentino Rossi, dice addio alle gare. Una giornata certamente non banale per lo sport.

A ricordare la strepitosa carriera di Valentino, è stata l’Inter, la squadra del cuore del centauro di Tavullia.

Il club nerazzurro sui social ha ricordato il grande contributo di Rossi, con 9 Mondiali vinti e 89 vittorie conquistate. Nella foto pubblicata, si vede Rossi insieme a Materazzi e Julio Cesar con le sciarpe nerazzurre al collo.

Foto: Twitter Inter