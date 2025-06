Valentini (ds Salernitana): “Intossicazione? Nove calciatori non stanno bene e tutto lo staff tecnico non è disponibile”

16/06/2025 | 16:00:26

Il direttore sportivo della Salernitana Marco Valentini ha parlato a TGR Campania dell’intossicazione che ha colpito la squadra: “Abbiamo tutto lo staff tecnico non disponibile e nove calciatori che non stanno bene. Speriamo che la situazione possa aggiustarsi al più presto. La speranza è che si possa ripristinare l’ordine fra 48 ore.- prosegue il ds granata – Il rammarico è preparare la partita dell’anno per noi cercando di poterla disputare con il massimo delle forze e anche con l’aiuto della regolarità della settimana”.

Fonte: sito ufficiale Salernitana