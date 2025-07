Valentina De Laurentiis: “Con l’autoproduzione abbiamo quintuplicato il fatturato. Il refuso sulle maglie? Le rende più umane”

18/07/2025 | 13:39:13

Valentina De Laurentiis, intervenuta ai canali ufficiali del Napoli, ha raccontato il successo del progetto di autoproduzione delle maglie ufficiali: “Tutto è partito da un’intuizione geniale di mio padre. Sembrava una sfida impossibile, invece in quattro stagioni abbiamo quintuplicato il fatturato grazie a un grande lavoro di squadra”. Il processo creativo parte dalla collaborazione con l’ufficio stile di Armani e si sviluppa rapidamente, con una produzione e distribuzione molto più veloce rispetto ai tradizionali sponsor tecnici: “Se in media uno sponsor impiega 18 mesi, noi riusciamo a farlo in un quarto del tempo. Questo ci permette di intercettare i trend del momento e lanciare prodotti sempre attuali”. Un altro momento importante è stato il lancio della linea donna, che Valentina definisce “un invito a smettere di aggiustarsi per piacere agli altri”. La collezione porta un messaggio di autenticità e forza: “Una donna che ha vissuto, che ha attraversato il dolore, non ha bisogno di brillare: lei brucia. E, bruciando, illumina tutto ciò che tocca”. Infine, parlando delle difficoltà affrontate, Valentina ha raccontato di un errore recentemente diventato virale: “C’è un refuso nel logo di autenticità delle maglie, potevamo correggerlo, ma ho deciso di lasciarlo così per trasformarlo in un’occasione. Chi lavora può inciampare, l’importante è trovare una soluzione o trarne un insegnamento. Quel refuso renderà le divise ancora più ‘umane’ e forse uniche”.

Foto: sito napoli